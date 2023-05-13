В Крыму предупредили о большой авантюре Запада, ведущей к трагедии для ВСУ Константинов: контрнаступление ВСУ к Азовскому морю станет одной из самых больших авантюр Запада

Фото: МО Украины

Анонсируемое контрнаступление ВСУ к побережью Азовского моря будет одной из самых больших авантюр Запада, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, такой шаг станет колоссальной трагедией для Украины.

Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта. Безусловно, она приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии, — сказал Константинов.

По словам политика, Запад толкает ВСУ на бойню. Константинов считает, что цель у этого шага простая: если украинские силы справятся, то они продвинутся, «создадут красивый инфоповод», а если нет — не нужно будет предоставлять помощь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно больше времени для начала контрнаступления. По его словам, киевские силы могут перейти к наступлению уже сейчас, но потеряют при этом много людей.

После этого The New York Times сообщила, что Зеленский, заявив о переносе контрнаступления ВСУ, стремился снизить ожидания от операции. Кроме того, авторы материала считают, что таким образом он пытался усилить давление на союзников ради наращивания поставок оружия и техники.