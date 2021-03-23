В Красноярске предложили менять изображения на купюрах раз в 20 лет

https://static.news.ru/photo/beffa4ee-8c6b-11eb-8c37-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В Центробанке объявили об обновлении дизайна российских банкнот и о появлении на них новых изображений достопримечательностей городов страны. На эти перемены отреагировали в Красноярске. Этот город представлен на 10-рублёвой купюре.

Мэр Сергей Ерёмин призвал земляков не расстраиваться тому, что на новых банкнотах Красноярск отображён не будет. Он отметил, что город всё равно останется в истории, поскольку Коммунальный мост, часовня и ГЭС были изображены на самой ходовой банкноте, которая теперь станет реликвией.

Теперь образ Красноярска будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией. Скажу больше: пусть смена городов на купюрах будет регулярной, например, каждые 20 лет. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых, — написал Ерёмин в Instagram.

При этом, правда, градоначальник допустил фактическую ошибку. Он заявил, что Красноярск «навсегда останется в мировой нумизматике» — тогда как нумизматика является дисциплиной, изучающей историю монетной чеканки и монетного обращения. В случае с бумажной банкнотой правильнее было бы упомянуть бонистику.

Как писал NEWS.ru, накануне о «модернизации банкнотного ряда» сообщил зампредседателя Центробанка Михаил Алексеев. По его словам, решение принято в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов. При этом городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на дензнаках нет вообще.