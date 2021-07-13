В Когалыме охранник открыл огонь в сауне по бывшим зэкам

В Ханты-Мансийском автономном округе охранник открыл огонь по посетителям сауны, когда те попытались отобрать у него оружие. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России.

Как сообщается охранник ЧОП прибыл по вызову девушки-администратора сауны, у которой возник конфликт с отдыхающими. Трое ранее судимых мужчин напали и на охранника, пытаясь забрать у него табельное оружие. Тот открыл огонь.

В результате применения табельного оружия мужчины 1995 и 1992 годов рождения получили огнестрельные ранения и были доставлены в Когалымскую городскую больницу, — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. При этом устанавливаются обстоятельства происшедшего, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Москве охранник магазина выстрелил в ребёнка, катавшегося на самокате. Прокуратура начала проверку. В ведомстве отметили, что охранник выстрелил, предположительно, сигнальной ракетой. Ребёнок получил ушиб руки, его осмотрели медики. Началась проверка инцидента со стороны Черёмушкинской межрайонной прокуратуры и столичного управления Следственного комитета.