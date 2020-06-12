В Карелии коронавирусом заразились более 50 вахтовиков-дорожников

У 51 дорожного рабочего из вахтового поселка АО «ВАД» в Сортавальском районе тесты на COVID-19 дали положительный результат. Об этом сообщил глава республики Карелии Артур Парфенчиков во «ВКонтакте».
Он также отметил, что за сутки коронавирусом заразился 81 житель республики.
Такой рост количества заболевших — результат массового оперативного обследования дорожных рабочих из вахтового поселка вблизи Пуйкколы в Сортавальском районе, где ранее заболели четыре человека. Бригада медиков, которая выехала на место, взяла 187 тестов на коронавирус, в результате у 51 человека подтвердился COVID-19, — написал губернатор.
По словам Парфенчикова, все рабочие с подтверждённым коронавирусом госпитализированы в специальные отделения больниц региона. Остальные их коллеги находятся на карантине в вахтовом посёлке.
К 12 июня в Карелии 783 заболевших. С начала пандемии вылечится удалось 287 пациентам, а пятерых коронавирус привёл к летальному исходу.
Как писал NEWS.ru, ранее власти Карелии объявили о новых санитарных ограничениях.
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