В Иркутской области отчим убил полуторагодовалого ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутской области в селе Красный Яр убили полуторагодовалого ребенка, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что 22-летний отчим Степан Шумилов не смог успокоить плачущего малыша, схватил его за шею и ударил несколько раз о стену. Ребенок скончался. Против отчима возбуждено уголовное дело.

Все произошло в селе Красный Яр 16 сентября. 22-летний Степан Шумилов не смог успокоить плачущего ребёнка, поэтому схватил его за шею и несколько раз ударил о стену. Малыш скончался от полученных травм. Отчим задержан, возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее 23-летний житель города Балашова Саратовской области убил полуторагодовалого ребёнка сожительницы и получил пожизненный срок. Соответствующее решение вынес Саратовский областной суд. Пьяный мужчина жестоко избил кулаками малыша, отчего он скончался. В этот момент мать ребёнка была на работе. Когда же она вернулась домой, сожитель начал ей угрожать, что если девушка обратится в полицию, то он убьёт и её.