В детском саду девочку примотали скотчем к кровати в качестве наказания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детский сад

В Оренбургской области воспитатель детского сада «Березка» примотала скотчем к кровати маленькую девочку в качестве наказания: ребенок отказывался спать во время тихого часа. Девочка пролежала так до самого полдника. Следы скотча обнаружила мать и обратилась в полицию, пишет KP.RU.

15 июля воспитатель детского сада после сна привязала моего ребенка скотчем к детской кроватке, так как во время тихого часа мой ребенок не спал. Она решила его наказать, и до полдника ребенок должен был лежать в кроватке. Лежать он отказывался, поэтому она примотала его скотчем в трех местах: ручки, животик и ножки. Ребенок остался без еды, — рассказала мать пострадавшей девочки.

Родители отвезли своего ребенка на судебно-медицинскую экспертизу, однако медикам не удалось обнаружить каких-либо повреждений на теле девочки. Мать написала заявление в полицию, воспитатель не стала отрицать свою вину, заявив, что «играла с детьми» таким образом. В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ей грозит до трех лет тюремного заключения.

Ранее в подмосковном детском саду воспитатель ударила девочку за сорванный цветок. Прохожие засняли видео, как воспитатель учреждения «Радуга» в Лобне отчитывает трехлетнюю девочку, а затем бьет ее по лицу. Отмечается, что на воспитателя раньше также поступали жалобы, но она продолжает работать.