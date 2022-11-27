В Дагестане из-за снегопада перекрыли автотрассу Хасавюрт — Тлох

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане из-за сильного снегопада власти временно перекрыли автодорогу Хасавюрт — Тлох, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Гумбетовского района республики. Сейчас на месте работает спецтехника. Власти призвали местных жителей использовать альтернативные пути для поездок.

Автодорога Хасавюрт — Тлох через Харибский перевал в Гумбетовском районе Дагестана закрыта из-за сильного снегопада. <...> В настоящее время спецтехника из-за снежной бури не может приступить к полноценной чистке дорожного полотна, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ближайшую неделю в Москве будет зафиксирована «барическая гора», то есть высокое атмосферное давление. По его словам, давление выйдет на пик ко вторнику.

В свою очередь синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в грядущую зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.