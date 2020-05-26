В Чувашии два чиновника уволились из-за ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ebfb57b0-9f6b-11ea-817e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Софронов и Павел Бажайкин Фото: gov.cap.ru

Глава администрации Ядрина Павел Бажайкин и глава Ядринской районной администрации Андрей Сафонов подали в отставку из-за критической ситуации с коронавирусом.

Заболеваемость в Ядринском районе в четыре раза превышает среднереспубликанский показатель, муниципалитет находится в «красной зоне» рейтинга районов Чувашии. Власти направили в Ядрин специальную рабочую группу. В неё вошли представители Минздрава, Роспотребнадзора, МВД, прокуратуры и Мининформполитики. Было принято решение снова ввести все ограничительные меры в районе.

Граждане старше 65 лет будут соблюдать режим самоизоляции на дому. На улицу вновь можно будет выходить только до магазина, аптеки или для выноса мусора. Гулять с собаками можно не дальше 100 метров от дома.

На въезде в Ядрин будут установлены КПП. Приезжающие в Ядринский район из других регионов обязаны будут в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции. Работа парикмахерских и предприятий сферы услуг в муниципалитете вновь приостановлена. Также будет действовать запрет на уличную торговлю, работу рынков и ярмарок, сообщает «Российская газета».

NEWS.ru писал, что суд в Чувашии оштрафовал местную жительницу за фейки о коронавирусе. Она утверждала, что в регионе отсутствуют лаборатории и специалисты по диагностированию COVID-19.