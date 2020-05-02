Регионы

В Чечне остановили работу общественного транспорта до 11 мая

01:01, 02 мая 2020
Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Весь общественный транспорт в Чечне не будет работать до конца майских праздников.

Власти республики обратились к населению с просьбой соблюдать режим самоизоляции, который, по указу главы Чечни Рамзана Кадырова, был продлён до 11 мая включительно, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, решение об административном наказании вынесено в отношении ещё трёх участников несанкционированного митинга против режима самоизоляции в Северной Осетии. Таким образом, число наказанных лиц достигло 64.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях