В Чечне остановили работу общественного транспорта до 11 мая

https://static.news.ru/photo/44d34510-8bf7-11ea-ab36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Весь общественный транспорт в Чечне не будет работать до конца майских праздников.

Власти республики обратились к населению с просьбой соблюдать режим самоизоляции, который, по указу главы Чечни Рамзана Кадырова, был продлён до 11 мая включительно, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, решение об административном наказании вынесено в отношении ещё трёх участников несанкционированного митинга против режима самоизоляции в Северной Осетии. Таким образом, число наказанных лиц достигло 64.