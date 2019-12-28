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С фасада здания в центре Смоленска убрали огромный баннер с изображением детища Франкенштейна. Рекламная растяжка вызвала возмущение местных жителей, включая главу города Алексея Борисова.

Здание, на котором размещался этот баннер, принадлежит Смоленской государственной академии физкультуры, спорта и туризма. На встрече с ректором Георгием Грецом градоначальник договорился о снятии рекламы к Новому году. В итоге растяжку демонтировали даже раньше 31 декабря, отмечает местное издание «Рабочий путь».

Ранее NEWS.ru писал, что на стенах московских домов в канун 140-летия со дня рождения Сталина стали появляться проекции с его изображением. В столичном департаменте СМИ и рекламы акцию назвали незаконной и призвали не связывать её с разновидностью уличного искусства. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал акцию «общей волей» патриотов.