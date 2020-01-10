https://static.news.ru/photo/c6892f52-3391-11ea-9112-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники бийского отдела ЗАГС рассказали, что в 2019 году некоторые горожане называли своих новорожденных Магдалиной, Степанидой, Августиной, Нилом, Тамерланом и Самуилом. А одни особо креативные родители решили назвать ребёнка в честь героя сериала «Бригада» — Космосом.

Специалисты ЗАГСа пытались отговорить родителей довольно долго — но те объяснили, что сейчас это самое распространённое имя в Москве и Питере, — сообщает МК в Барнауле.

Мальчиков, родившихся в прошлом году в Бийске, в основном всё же называли Александрами, Михаилами, Максимами, Иванами и Артёмами, а девочек — Софьями, Аннами, Дарьями, Викториями и Полинами.

Как писал NEWS.ru, во всей России в 2019 году новорождённых мальчиков чаще всего называли Артёмами, Александрами, Михаилами и Иванами, а девочек — Софиями, Викториями, Аннами, Мариями и Алисами. Список редких мужских имён возглавили Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а в аналогичном «женском» списке оказались Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.