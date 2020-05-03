В Башкирию прилетел эвакуационный рейс из Якутии с 200 гражданами

https://static.news.ru/photo/c29c49a6-8d78-11ea-99c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвакуационный рейс вернул в Башкирию 200 вахтовиков, которые работали на Чаяндинском месторождении в Якутии. Ни у кого из них не обнаружили коронавирус.

В аэропорт «Магнитогорск» 3 мая прилетел первый борт из Якутии с 200 жителями Башкирии, работавшими на Чаяндинском месторождении. Это единственный регион в России, решившийся оперативно организовать возвращение своих жителей из вахтовых мест работы, ставших очагами распространения COVID-19, — цитирует сообщение правительства региона РИА Новости.

На данный момент все они направлены на карантин в один из санаториев Абзелиловского района. Вахтовики вернутся к своим семьям после двухнедельного карантина.

Как ранее информировал NEWS.ru, коронавирус подозревают у 3 тысяч работников Чаяндинского месторождения.