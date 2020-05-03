Коронавирус подозревают у 3 тысяч работников Чаяндинского месторождения

https://static.news.ru/photo/dcb92416-8d56-11ea-8f06-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова после поездки в Якутию сообщила, что на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс. человек, у трети из них предварительно показан положительный результат. При этом у заражённых заболевание протекает бессимптомно.

В вахтовом посёлке имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов. На месте проводятся все противоэпидемические мероприятия, — говорится в сообщении Минздрава РФ.

По словам Малинниковой, на месторождении сейчас находятся 45 медработников. В больницы госпитализированы более 60 человек. По данным регионального оперативного штаба, на месторождении COVID-19 официально подтверждён у 39 работников.

Как писал NEWS.ru, сотрудники МЧС доставили на Чаяндинское месторождение в Якутии мобильный госпиталь на 30 мест. Кроме того, на месторождении в Ленском районе будет развёрнут пункт временного размещения. Он сможет вместить до 125 человек.

Рабочие Чаяндинского месторождения компании «Газпром добыча Ноябрьск» 28 апреля устроили акцию протеста, требуя улучшения бытовых условий и выдачи средств индивидуальной защиты. Вахтовики также предъявили претензии к питанию в местной столовой.