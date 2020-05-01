На Чаяндинском месторождении развёрнут мобильный госпиталь

Сотрудники МЧС доставили на Чаяндинское месторождение в Якутии, где 28 апреля прошёл митинг рабочих, мобильный госпиталь на 30 мест.
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Кроме того, на месторождении в Ленском районе будет развёрнут пункт временного размещения. Он сможет вместить до 125 человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что рабочие Чаяндинского месторождения компании «Газпром добыча Ноябрьск» устроили акцию протеста, требуя улучшения бытовых условий и выдачи средств индивидуальной защиты. Вахтовики также предъявили претензии к питанию в местной столовой.
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