На Чаяндинском месторождении развёрнут мобильный госпиталь

https://static.news.ru/photo/8fa00cfe-8b75-11ea-9fe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

Сотрудники МЧС доставили на Чаяндинское месторождение в Якутии, где 28 апреля прошёл митинг рабочих, мобильный госпиталь на 30 мест.

По данным РИА Новости, в его составе будут работать четыре врача, а также четыре человека медперсонала.

Кроме того, на месторождении в Ленском районе будет развёрнут пункт временного размещения. Он сможет вместить до 125 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рабочие Чаяндинского месторождения компании «Газпром добыча Ноябрьск» устроили акцию протеста, требуя улучшения бытовых условий и выдачи средств индивидуальной защиты. Вахтовики также предъявили претензии к питанию в местной столовой.