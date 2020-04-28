Вахтовики в Якутии взбунтовались из-за плохих условий в карантине

https://static.news.ru/photo/290f655a-8960-11ea-ac29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

Рабочие Чаяндинского месторождения компании «Газпром добыча Ноябрьск» устроили акцию протеста, требуя улучшения бытовых условий и выдачи средств индивидуальной защиты. Вахтовики также предъявили претензии к питанию в местной столовой.

Из выкриков митингующих можно выделить суть требований вахтовиков. Первое — их не устраивает качество питания в местной столовой. Второе — рабочие интересуются, почему не принимаются должные меры по их защите от коронавирусной инфекции, — сообщает портал Yakutia.info.

По данным портала Yamalpro.ru аналогичные жалобы выражали и работники «Газартстроя», которые также трудятся на этом месторождении.

Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии был введён в середине апреля. По данным оперативного штаба республики, пробы на коронавирус взяли у всех 10,5 тыс. рабочих Чаяндинского месторождения. Результаты пока не готовы, но, по предварительным данным, заражённых «очень много». Двое рабочих в тяжёлом состоянии четыре дня назад были доставлены в больницу Якутска. Это событие могло послужить поводом к митингу среди вахтовиков.

Компания «Газпром» уже выразила готовность вывезти вахтовиков с Чаяндинского месторождения в регионы их постоянного проживания.

Здоровые работники будут по прилёту помещаться в обсерваторы, больные — в инфекционные больницы, — цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.

Кроме того, 30 апреля МЧС развернёт на территории месторождения мобильный госпиталь.

Как писал NEWS.ru, 25 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Якутии сообщил о первой в регионе смерти пациента с COVID-19. Женщина 65 лет лежала в инфекционной больнице Якутска. Она была госпитализирована 12 апреля в тяжёлом состоянии. Пациентка имела серьёзные сопутствующие заболевания, включая бронхиальную астму и обструктивную болезнь лёгких. Также у неё была только одна почка.