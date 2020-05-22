В Архангельской области отмечен рекордный прирост заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1a2033a8-9c34-11ea-b183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число выявленных за последние сутки случаев коронавирусной инфекции в Архангельской области составило 84. Это самый высокий показатель для региона за всё время пандемии.

Как рассказали РИА Новости в оперштабе области, специалисты связывают такой прирост больных «с увеличением числа контактных заразившихся».

По состоянию на 22 мая общее число выявленных в регионе случаев COVID-19 составляет 972, 393 человека уже выписаны из больниц. В областном оперштабе отмечают, что 19 пациентов с коронавирусом находятся в реанимационных отделениях, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В больницах Архангельской области остаются свободными около 200 инфекционных коек, власти региона также развёртывают новые койко-места.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мае в России стали значительно реже госпитализировать больных с коронавирусом, так как растёт число тех, кто переносит вирус без симптомов, передавал NEWS.ru.