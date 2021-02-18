Обыски проходят в администрации Среднеуральска

https://static.news.ru/photo/c4e43fde-71ca-11eb-a48b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городской администрации Среднеуральска Свердловской области проходят обыски. По предварительным данным, следственные действия связаны с деятельностью бывшего мэра Андрея Зашляпина.

В настоящее время оперативники изымают в первую очередь кадровую документацию, — сообщил РЕН ТВ осведомлённый источник.

По версии следствия, Зашляпин нанимал на работу в администрацию своих родственников и друзей. Им платили заработную плату, но фактически они работали в других местах.

По данным источника «Интерфакса» следственные действия в администрации ведутся в рамках уголовного дела по статьям УК РФ 292 (служебный подлог) и 159 (мошенничество).

На увольнении Зашляпина ранее настаивала прокуратура. Основанием для этого послужила возможная связь мэра с рядом компаний — ООО «Среднеуральская строительная компания», ООО «ССК Стройкомплект», АО «Среднеуральское строительное управление», сообщает агентство «Уралинформбюро».

Зашляпин руководил городом чуть больше полутора лет.

Как писал NEWS.ru, следственные органы в Новосибирской области предъявили руководителю Искитимского района Олегу Лагоде обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По информации оперативников, не позднее июня 2013 года у чиновника, информированного о наличии на территории муниципалитета участка земли площадью 175 тысяч кв. м, представляющего собой остров, расположенный на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, появился преступный умысел на незаконное отчуждение указанной территории третьим лицам. Объект относился к землям федерального значения.

По данным СК РФ, противоправные действия фигуранта нанесли РФ ущерб на сумму около 44,5 млн рублей. Подозреваемого задержали.