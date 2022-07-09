Установлена личность подозреваемого в убийстве беременной девушки «112»: в убийстве беременной девушки в Нижегородской области подозревается Виталий Луканов

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Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве 21-летней Виктории Гущиной, которая была на первом месяце беременности. Как сообщает Telegram-канал «112», им оказался 34-летний Виталий Луканов. На допросе мужчина признался, что встречался с девушкой, несмотря на то что был женат. Позже Гущина решила расстаться с Лукановым, однако последний не смог пережить расставание. Он застал девушку с другим мужчиной, после чего решил отомстить ей.

Ревнивец отвез девушку в лесополосу около деревни Зелецино, задушил, добил ножом и спрятал тело в кустах. Мужчина утверждает, что не знал о беременности девушки, — говорится в сообщении.

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