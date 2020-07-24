Усс сообщил, что в Норильске треть жилья скоро станет непригодной

https://static.news.ru/photo/87719620-cdcd-11ea-89f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/vk.com

Глава Красноярского края Александр Усс предупредил, что треть всего жилья в Норильске может стать непригодной для жизни, если не принимать никаких мер. Об этом он заявил на заседании Совета Федерации, где рассматривались последствия экологической катастрофы, вызванной разливом топлива 29 мая.

Если не принять срочных мер, то в ближайшие годы до одной трети жилья в Норильске может стать непригодным. Это также требует и больших финансовых средств, и другого уровня требований к безопасности находящихся там промышленных объектов, — цитирует пресс-служба главу региона.

Он подчеркнул, что последствия аварии не исчерпывают тот экологический ущерб, который был накоплен на Таймыре. От промышленных предприятий страдают и природа, и живущие там люди.

По данным РБК, массовая застройка города велась в 1940–1950 годы, а затем в 1960–1990-е. В 2013 году в городе было всего одно многоквартирное здание, построенное менее десяти лет назад. В стратегии социально-экономического развития Норильска до 2030 года говорится, что половина городского жилфонда уже имеет деформации, потерять жильё могут треть его жителей.

Как писал NEWS.ru, заместитель мэра Норильска Николай Тимофеев назначен и. о. главы города вместо написавшего заявление об отставке Рината Ахметчина. Ахметчин написал заявление об отставке 20 июля, столкнувшись с критикой своей деятельности на посту со стороны краевых властей. Ранее он обратился в правительство региона с просьбой направить в город медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

По словам подавшего в отставку чиновника, последней каплей, повлиявшей на его решение покинуть пост, стало недоверие, которое было высказано в его адрес. Он заявил, что после его просьбы направить в заполярный город дополнительные силы для борьбы с инфекцией на него переложили ответственность за ситуацию в Норильске, а вслед за этим последовала критика в соцсетях.