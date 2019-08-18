Уровень воды в реке Амур у Хабаровска продолжит подниматься до 5–7 сантиметров в сутки до 25-26 августа.
С учётом прошедших дождей и тех, которые ожидаются на этой неделе, уровень Амура у Хабаровска будет расти до 5–7 сантиметров в сутки, — передаёт сообщение представителя Хабаровского гидрометцентра РИА Новости.
Также отмечается, что максимальные прогнозируемые отметки составят 630–680 сантиметров.
Синоптик подчеркнул, что сильных дождей в регионе не ожидается, напротив, пройдут летние дожди, связанные с прохождением фронтальных разделов.
Как ранее писал News.ru, паводок затопил восемь жилых домов в селе Лермонтовка Бикинского района Хабаровского края. В регионе действует режим ЧС.