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Трёх экоактивистов задержали силовики в Казани, когда они приклеили скотчем на остановке общественного транспорта плакаты с просьбами не мусорить и стихами поэта Роберта Рождественского. Об этом сообщила кандидат в депутаты Госсовета Татарстана Юлия Файзрахманова.

Сегодня ребят, планировавших уборку, свинтили на остановке. Целый отдел «Э» (Центр по противодействию экстремизму. — News.ru) и эксперт УВД присутствовали. На плакате, приклеенном на малярный скотч, были стихи Рождественского. Ребят...