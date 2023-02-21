Ураган сорвал крышу с пятиэтажного дома в Краснодарском крае

Фото: Прокуратура Краснодарского края

Ураганный ветер сорвал крышу с многоквартирного дома в городе Курганинск Краснодарского края, сообщает в своем Telegram-канале региональная прокуратура. По предварительным данным, пострадавших нет. По факту произошедшего проводится проверка.

Сегодня, 21 февраля 2023 года, в результате неблагоприятного природного явления разрушена кровля многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Матросова, 203, город Курганинск, — говорится в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, как большой участок кровли приподнимается от ветра, а затем полностью отрывается и отлетает на другую сторону крыши.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в Новороссийске бушевал крупный ураган. Порывами ветра буквально срывались балконы домов и ломались водопроводные трубы. Некоторые районы города оказались обесточены из-за повреждений ЛЭП.

В Новосибирске ураган снес кровлю со здания общежития. Жильцы при этом не пострадали. Из здания были эвакуированы 13 человек, включая трех детей.