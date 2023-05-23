Умер председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Глава Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале сообщил, что на 76-м году жизни скончался председатель Законодательного собрания Омской области, советский и российский государственный деятель Владимир Варнавский. Глава региона выразил соболезнования родным и близким Варнавского. Он являлся председателем Законодательного собрания Омской области с 1994 года.

Ушел из жизни председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Алексеевич Варнавский. Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона, — написал Хоценко.

По словам Хоценко, смерть Варнавского — это большая утрата для жителей региона. Варнавский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы и орденом Александра Невского.

21 мая стало известно, что заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался на 47-м году жизни. По словам коллег, чиновнику стало плохо на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Точная причина его смерти не называется. Представители ведомства принесли соболезнования родным и близким умершего.