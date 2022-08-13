Турист погиб при восхождении на Эльбрус

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России

В Кабардино-Балкарии скончался альпинист, совершавший восхождение на гору Эльбрус, сообщает ТАСС. Ранее группа из пяти туристов запросила помощь у сотрудников МЧС. Когда их альпинист получил травму, группа находились на высоте 3800 метров.

Отряд нашли в Эльбрусском районе в Кабардино-Балкарии. Какого характера была травма и при каких обстоятельствах погибший ее получил, подробности не раскрываются.

Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела. Личность альпиниста пока не установлена, — сообщили в региональном управлении МЧС.

В мае на Кубани спасатели МЧС эвакуировали незарегистрированную туристическую группу из 75 человек, включая 60 детей. Причиной стало ухудшение погоды и подъем уровня воды в реке, из-за чего команда осталась заблокирована.

До этого, в апреле, за помощью в поиске людей в дежурную часть полиции Первоуральска обратился один из компаньонов туристической группы из восьми человек, которые отправились в сплав по озеру. Мужчина ждал в конечной точке маршрута, но туристы там не появились. Спустя некоторое время они сами вышли на связь.