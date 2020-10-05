Трутнев призвал лучше мониторить инциденты, связанные с загрязнением вод

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В России необходимо улучшить мониторинг инцидентов, связанных с загрязнением вод, заявил вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на фоне возникшей ситуации в акватории Камчатки.

Такое заявление было сделано в ходе совещания по вопросу об экологической ситуации в Авачинском заливе с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора, учёных и экологов.

Надо на что обратить внимание: чтобы у нас такие происшествия мониторились, и чтобы мы получали информацию не через 2-3 дня, а когда это произошло. Это необходимо не только чтобы разбираться быстрее в этих ситуациях, но и чтобы обезопасить людей, — отметил Трутнев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор, писал NEWS.ru.