Трупы умерших от коронавируса в Новокузнецком морге сняли на видео

https://static.news.ru/photo/5cb3e6a8-16b2-11eb-8290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новокузнецком морге скопились трупы пациентов, скончавшихся от коронавируса. В региональном Минздраве объяснили, что родственники не забирают тела, потому что сами находятся на карантине.

В ведомстве рассказали изданию «Подъём», что на видео, которое записал один из санитаров Новокузнецкого филиала областного патологоанатомического бюро, действительно умершие от COVID-19 или пневмонии.

Как пояснили в Минздраве, тела скончавшихся от коронавируса содержатся в специально выделенных для этих целей моргах. Конкретно Новокузнецкое отделение принимает практически все трупы из южной агломерации региона, где проживает свыше 1,3 млн человек.

Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не могут забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов, — добавили в ведомстве.

В настоящее время в помещениях морга начали монтировать дополнительные поверхности для хранения тел. Проводится точечный ремонт помещений. Власти региона обещают родственникам оказать поддержку в организации похорон.

Ранее видео из патологоанатомического отделения городской больницы Барнаула № 12 начали обсуждать в Сети. На кадрах видно, что на металлических стеллажах в подвалах медучреждения лежат трупы, завёрнутые в чёрные пакеты. Подлинность данной информации уже подтвердили в Минздраве. По словам автора ролика, в пакетах лежат пациенты, которые скончались от коронавируса. Съёмка велась 17 октября. Как сообщил главный патологоанатом края Владимир Климачев, специалисты пытаются снизить очередность вскрытий, при этом родственники не всегда вовремя забирают тела.

По данным на 25 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 16 710 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 1 513 877. Прирост в относительном выражении два дня подряд составляет 1,1%. Наибольшее число новых инфицированных обнаружено в Москве — за сутки 4455, в Петербурге — более 700, в Подмосковье — почти 500. По официальным данным, за сутки умерли 229 пациентов, накануне в статистику попали 296 летальных исходов, писал NEWS.ru.