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Тайфун «Хайшен» оставил без света более 5,8 тысячи человек в Приморье

07:01, 08 сентября 2020
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Тайфун «Хайшен» оставил без электричества 17 населённых пунктов в Приморье. Там проживают около 5870 человек.

В регионе ведутся восстановительные работы, температура воздуха там составляет 21 градус выше нуля. Тайфун вызвал в регионе штормовой ветер и сильные дожди, сообщает «Интерфакс — Дальний Восток».

Во вторник, 8 сентября, стихия ослабела до обычного циклона, он смещается над северо-востоком Китая в сторону Харбина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье усилили меры безопасности к прохождению тайфуна «Хайшен». В том числе герметизированы корабли и закреплено имущество флота, как того требуют штормовые условия.

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