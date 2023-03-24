Свидетели Иеговы добрались до Шебекино Белгородской области SHOT: Свидетели Иеговы начали вербовать жителей села Шебекина Белгородской области

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Участники религиозной организации Свидетели Иеговы (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) стали вербовать жителей города Шебекино Белгородской области, который регулярно попадает под обстрел со стороны ВСУ, передает Telegram-канал Mash. По информации подписчика издания, в почтовых ящиках города появились распечатки с призывом уверовать в Иегову и избавиться от стресса при помощи проповедей.

Mash утверждает, что был найден блокнот участников запрещенной организации, в котором они записывали отчет о своей деятельности на территории Белгородской области. В нем указаны инициалы, номера телефонов, а также физические и психические проблемы каждого жителя области, на которых повлияла их пропаганда.

Ранее стало известно, что в феврале 2021 года полицейские задержали ряд участников и организаторов Свидетелей Иеговы в Москве. По данному факту было возбуждено уголовное дело об экстремизме. По версии следствия, подразделение этой религиозной организации появилось на севере Москвы в сентябре 2017 года.

Кампания против «Свидетелей» активно идет с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне. С тех пор по всей стране против иеговистов возбуждены десятки дел, каждое из которых сопровождалось обысками и задержаниями.