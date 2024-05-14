Суд арестовал завод, который работает в интересах Минобороны Суд арестовал имущество Ярославского судостроительного завода

Фото: Олег Смыслов/РИА Новости

Цех сборки судов «Ярославского судостроительного завода»

Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на имущество ПАО «Ярославский судостроительный завод» по иску региональной прокуратуры, сообщает РБК со ссылкой на запись в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, а также сведения в картотеке арбитражных дел. Производство занимается строительством катеров для Минобороны.

Иск поступил в суд 25 апреля, в тот же день был наложен арест. Решение было принято в качестве обеспечительной меры. Суть претензий прокуратуры в материалах дела не раскрывается. Следующее заседание назначено на 27 мая.

Ярославский судостроительный завод представляет собой небольшую частную верфь. Производство конструирует буксиры, танкеры, рыболовные траулеры, земснаряды, скоростные катера и катера на воздушной подушке. Кроме того, завод строит рейдовые катера проекта 02220 «Ярославец-М», морские буксиры проекта 23470, сторожевые корабли проекта 10410 «Светляк» для ВМФ в рамках гособоронзаказа.

Ранее следствие направило ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд об аресте полного тезки начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Арест затребован в рамках уголовного дела. До этого сообщалось о задержании Кузнецова. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.