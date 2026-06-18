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18 июня 2026 в 14:18

Строитель из Кузбасса обманул жителей на 7 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Кузбассе строитель обманул жителей с дачными домами на 7 млн рублей, сообщает «Сiбдепо». Он брал деньги за заказы на изготовление домов и бань, а после этого переставал выходить на связь.

Его клиенты вносили предоплату, однако после получения денежных средств от заказчиков он переставал выходить на связь, не выполнял свои обязательства, а полученные деньги тратил. Таким образом злоумышленнику удалось обмануть восемь жителей областного центра, — сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

Возбуждено восемь уголовных дел по статье «Мошенничество». Максимальная мера наказания по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области троих граждан обвинили в мошенничестве при получении социальных выплат на приобретение жилья для детей-сирот. Фигурантам инкриминируются мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, похищение человека и мошенничество при получении социальных выплат.

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