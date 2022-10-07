Стремоусов: ВСУ расстреляли 16 мирных жителей Херсонской области

Фото: МО Украины

ВСУ на севере Херсонской области расстреляли 16 мирных жителей, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло в селе Великая Александровка, взятом под контроль украинскими войсками. Также Стремоусов прокомментировал ракетные удары по Дарьевке, которые были нанесены сегодня утром, по его словам, это «сделали американцы из своего американского оружия».

Буквально поступила информация, что в Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили [ВСУ], у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей, причем взяли первых попавшихся и расстреляли. Непонятно — мужчины, женщины. У человека на глазах, он лично видел эту ситуацию, — говорит Стремоусов.

Замглавы ВГА отметил, что село расположено в буферной зоне на севере региона. Кроме того, он указал, что украинская сторона «воспринимает жителей Херсонской области как биомусор, который надо уничтожать без разбора».

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Херсону ракетами HIMARS. Снаряд попал в гражданский автобус. По уточненным сведениям, погибли пять человек.

Накануне украинская сторона обстреляла Антоновский мост в Херсоне, никто не пострадал. Кроме того, 5 октября был нанесен ракетный удар по гостинице в центре Херсона.