Столичный театр могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за зрителей без масок

https://static.news.ru/photo/929252da-1119-11eb-ac74-fa163e074e61_660.jpg Фото: teatr_zolotoe_koltso/instagram.com

Театру «Золотое кольцо» в Москве могут выписать штраф на сумму до 300 тысяч рублей за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы «На-На» 17 октября. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Владимир Комаров.

В ходе мониторинга выявлены нарушения указанного режима, в театр допускались граждане без перчаток, в фойе некоторые граждане находились без масок. После указания на недопустимость подобных нарушений администрацией театра были приняты меры по устранению данных нарушений — гражданам стали выдавать перчатки и требовать не снимать маски, — сообщил ТАСС Комаров.

Он пояснил, что руководство театра в ближайшее время пригласят в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как писал NEWS.ru, в Италии влюблённая парочка была оштрафована за несоблюдение масочного режима после того, как полиция застала их во время поцелуя на одной из улиц Милана. Целовавшихся в публичном месте обязали выплатить штраф в размере €400. Влюблённые уверяли, что состоят в постоянных отношениях последние 2,5 года, однако офицеры полиции при проверке документов определили, что у «пойманных с поличным» два разных адреса проживания. Отмечается, что парочка была оштрафована за нарушение закона об обязательном ношении маски при сокращении дистанции с другими людьми до одного метра. Этот закон не распространяется на людей, проживающих вместе.