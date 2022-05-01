МЖД: обрушение моста в Курской области не повлияло на движение поездов

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обрушение железнодорожного моста в Курской области не повлияло на движение поездов, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги. Уточняется, что инцидент произошёл на неэлектрифицированном участке 67-го км железной дороги Суджа — Сосновый Бор, который используется только для маневровой работы.

Сегодня в 11:10 обнаружено повреждение железнодорожного моста на неэлектрифицированном участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области, который используется только для маневровой работы. По предварительной информации, пострадавших нет. На движение поездов ситуация не повлияла, — говорится в сообщении.

Губернатор региона Роман Старовойт также опубликовал в Telegram-канале фотографии с места событий. Он добавил, что на участок уже выехали специалисты железной дороги, которые готовы приступить к восстановительным работам.

Ранее Старовойт рассказал, что обрушение железной дороги произошло в результате диверсии. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится доследственная проверка. Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Об инциденте с железнодорожным мостом стало известно днём 1 мая. По информации губернатора Курской области, частичное обрушение было обнаружено на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор. Суджанский район находится на юго-западе Курской области и граничит на юге и юго-западе с Сумской областью Украины.