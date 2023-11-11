Стали известны подробности взрыва на железной дороге в Рязани SHOT: под рельсы в Рязани были заложены два СВУ с 6 кг взрывчатки

Фото: t.me/mmtproc

Сход вагонов в Рязанской области

Взрыв на железной дороге в Рязани, приведший к сходу с рельсов грузового состава, был устроен с помощью двух самодельных взрывных устройств (СВУ), сообщает Telegram-канал SHOT. Каждое из них содержало свыше 3 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

По данным канала, оба СВУ были заложены под пути на расстоянии 10 метров друг от друга. Они не имели дистанционного управления и сработали в момент наезда на них поезда. В настоящее время место происшествия обследуется в поисках других взрывных устройств.

Как сообщалось ранее, в результате подрыва железнодорожного полотна в районе станции Дягилево с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Губернатор Павел Малков уточнил, что семь вагонов были заполнены минеральными удобрениями. При этом он заверил, что экологической угрозы в месте аварии нет.

В Следственном комитете уточнили, что пострадали два человека. Помощник и машинист получили легкие травмы. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту инцидента.

В разборе завалов задействованы 300 человек и спецтехника. Железнодорожные пути в районе инцидента будут заменены.