Стали известны подробности стрельбы на детской площадке в Красноярске В Красноярске мать раненной из пистолета девочки рассказала о дерзости подростка — владельца оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать восьмилетней девочки, раненной из пневматического пистолета на детской площадке в Красноярске, рассказала «360», что оружие шестилетнему мальчику, который произвел выстрел, дал подросток, сидевший на скамейке по соседству. При этом, по словам женщины, юный владелец пневматики ничего не сделал для предотвращения происшествия и дерзил ее мужу.

На лавочке сидел подросток, у которого в рюкзаке был этот пистолет, он с ним маячил, прицеливался в другую девочку, потом вроде как дал шестилетнему мальчику подержать. <...> Cидел дальше на лавочке и наблюдал за происходящим. Не принимал участия для предотвращения, — рассказала мать пострадавшей.

По словам женщины, ее дочь и шестилетний мальчик до происшествия вместе играли в песочнице, конфликта у них не было. После выстрела подросток — владелец пистолета дерзил отцу пострадавшей девочки, когда тот пытался с ним поговорить.

Родители подростка не выходили на связь, — рассказала мать раненого ребенка.

Девочка получила повреждение мягких тканей, сообщает издание. Пулю, пробившую кожу, извлекли медики. Травмы зафиксировали, семья обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что момент инцидента попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Полиция изъяла оружие и патроны, а также провела профилактическую беседу с детьми и их родителями.