Шестилетний мальчик выстрелил из пневматики в школьницу и попал на видео В Красноярске шестилетний мальчик выстрелил из пневматики в восьмилетнюю девочку в песочнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске шестилетний мальчик выстрелил из пневматического пистолета в восьмилетнюю девочку во время игры в песочнице, сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю. Пуля попала школьнице в ногу, она была госпитализирована и после осмотра отпущена на амбулаторное лечение. В Сети появилось видео с моментом произошедшего. О мотивах поступка несовершеннолетнего не сообщается.

В песочнице на детской площадке во дворе жилого дома по улице Петра Ломако мальчик выстрелил из пневматического пистолета и попал в ногу девочке 2015 года рождения, — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, шестилетний мальчик попросил пневматику у своего 13-летнего друга, подошел к песочнице и прицельно выстрелил в ногу девочке. Полиция изъяла оружие и патроны, а также провела профилактическую беседу с детьми и их родителями.

Ранее в Урюпинске Волгоградской области 13-летний мальчик ранил из пневматической винтовки 10-летнего брата. Пострадавшего доставили в больницу. Полиция начала проверку по факту произошедшего.