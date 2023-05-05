Стали известны подробности пожара на Ильском НПЗ На Ильском НПЗ назвали незначительным ущерб от пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ильском нефтеперерабатывающем заводе, где ранее произошел пожар, рассказали NEWS.ru, что площадь возгорания составила 60 кв. м. В пресс-службе предприятия отметили, что пламя нанесло незначительный ущерб.

Площадь пожара составила 60 кв. м, причиненный ущерб незначительный. На текущий момент обстоятельства возгорания выясняются, — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства и причины возгорания. На предприятии добавили, что сейчас завод готовится к возобновлению работы. Подчеркивается, что угрозы загрязнения воздуха нет.

4 мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о пожаре в резервуаре Ильского НПЗ. Причиной происшествия назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе началось возгорание. Пожар был ликвидирован.

Сегодня на заводе снова вспыхнул огонь — из-за самовоспламенения нефтепродуктов. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.