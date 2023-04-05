Срочник расстрелял сослуживца под Курском «Осторожно, новости»: срочник застрелил сослуживца из автомата Калашникова в Курской области

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что солдат срочной службы застрелил сослуживца в одном из сел Суджанского района Курской области, расположенного неподалеку от российско-украинской границы. Канал отмечает, что убийство совершено непреднамеренно. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как пишет «Осторожно, новости», выстрел из автомата Калашникова произвел 20-летний уроженец Татарстана Радмир Ф. Пуля попала в голову 18-летнему Эльдару Г. из Кабардино-Балкарии, он скончался на месте, указывает канал.

Следствие полагает, что трагедия случилась из-за неосторожного обращения с оружием. Полиция организовала проверку по факту случившегося.

Канал также указывает, что оба срочника были призваны на военную службу прошлым летом.

В марте Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области срочник по имени Магомед по ошибке расстрелял двоих сослуживцев, один из которых погиб. По данным канала, солдат стоял на посту и в один момент заметил движение. Он крикнул: «Стой, кто идёт?», однако ответа не последовало. После этого, отмечает Baza, военнослужащий открыл огонь на поражение. В Минобороны эту информацию не комментировали.