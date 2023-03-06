Baza: в Курской области срочник расстрелял двоих сослуживцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области срочник по имени Магомед по ошибке расстрелял двоих сослуживцев, один из которых погиб. По данным канала, солдат стоял на посту и в один момент заметил движение. Он крикнул «Стой, кто идёт?», однако ответа не последовало. После этого, отмечает Baza, военнослужащий открыл огонь на поражение. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Только после этого часовой обнаружил, что расстрелял своих же сослуживцев. Один из них, 19-летний Тамир, умер на месте, а второй, 22-летний Владислав, получил ранения — его вскоре экстренно доставили в больницу, — сообщает канал.

По информации Baza, все участники событий служат уже восемь месяцев.

Ранее Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источник сообщал, что в Курской области в селе Большенизовцево мобилизованный застрелил сослуживца на автобусной остановке в 150 метрах от местной школы. По данным канала, мужчина выстрелил погибшему в голову из автомата Калашникова. Минобороны информацию не комментировало.

ASTRA отмечал, что причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с оружием.