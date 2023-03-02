ASTRA: мобилизованный застрелил сослуживца около школы в Курской области

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Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источник сообщает, что в Курской области в селе Большенизовцево мобилизованный застрелил сослуживца на автобусной остановке в 150 метрах от местной школы. По данным канала, мужчина выстрелил погибшему в голову из автомата Калашникова. Минобороны информацию не комментировало.

ASTRA отмечает, что причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с оружием.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области срочники случайно устроили взрыв, в результате которого несколько военных погибли. Минобороны эту информацию также не комментировало.

45.RU ранее сообщал со ссылкой на военного комиссара Айрата Зарипова, что двое мобилизованных из Курганской области скончались в учебном центре в Елани не из-за проблем со здоровьем. По его словам, один из них захлебнулcя в рвотных массах, тогда как другой покончил с собой. Минобороны эту информацию не комментировало.