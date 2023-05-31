Советник Пушилина заявил о начале ползучего контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могли уже начать «ползучее контрнаступление», высказал мнение советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала. По его словам, о начале наступления свидетельствует активизация различных фронтовых сил ВСУ.

Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению, — сказал Гагин.

Ветеран военной разведки Рустем Клупов считает, что определить главное направление контрнаступления ВСУ можно будет по применению авангардов западных танков Challenger и Leopard. Эксперт пояснил, что основные силы украинской армии будут следовать за ними. По его словам, сейчас ВСУ занимаются поиском места, где смогут «зацепиться войсками прикрытия».

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее заявил, что ВСУ не пойдут в контрнаступление из-за недостатка в западном вооружении. По его словам, Украине так и не передали боевые самолеты. Он уточнил, что Запад предоставил Киеву только 60 танков и около 20 орудий ствольной артиллерии.