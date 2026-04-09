09 апреля 2026 в 13:04

Сотня постов с призывами к террору привела к россиянину полицейских

Житель Петербурга задержан за публикацию 100 постов с призывами к террору

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, опубликовавшего в интернете свыше 100 постов с призывами к террористической и экстремистской деятельности, сообщил 78.ru информированный источник. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили онлайн-активность 41-летнего жителя Калининского района, который в социальных сетях призывал к насилию в отношении бойцов ВС РФ, силовиков и госслужащих.

После анализа контента полицейские провели обыск в квартире подозреваемого, где он и был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о публичном оправдании терроризма и о публичных призывах к экстремистской деятельности. По информации источника, фигуранту грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Ранее жительницу Ухты приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к терроризму и его оправдание. Суд в Коми признал ее виновной по соответствующим статьям. Речь идет о кандидате в депутаты Госсовета республики Оксане Багировой. Следствие считает, что она размещала в открытом доступе публикации и комментарии с призывами к терроризму.

Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Когда техника становится частью характера дома
Гладков озвучил последствия прилетов дронов ВСУ по Белгородчине
Политолог раскрыл, выйдут ли США из НАТО после предательства союзников
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
