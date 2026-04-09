Сотня постов с призывами к террору привела к россиянину полицейских Житель Петербурга задержан за публикацию 100 постов с призывами к террору

В Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, опубликовавшего в интернете свыше 100 постов с призывами к террористической и экстремистской деятельности, сообщил 78.ru информированный источник. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили онлайн-активность 41-летнего жителя Калининского района, который в социальных сетях призывал к насилию в отношении бойцов ВС РФ, силовиков и госслужащих.

После анализа контента полицейские провели обыск в квартире подозреваемого, где он и был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о публичном оправдании терроризма и о публичных призывах к экстремистской деятельности. По информации источника, фигуранту грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Ранее жительницу Ухты приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к терроризму и его оправдание. Суд в Коми признал ее виновной по соответствующим статьям. Речь идет о кандидате в депутаты Госсовета республики Оксане Багировой. Следствие считает, что она размещала в открытом доступе публикации и комментарии с призывами к терроризму.