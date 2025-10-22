Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 10:26

«Солнцепек» ударил по украинским диверсантам у Белгородчины

SHOT: ВС России ликвидировали диверсантов ВСУ у Белгородской области

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А ‭«Солнцепек» во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции Тяжелая огнеметная система ТОС-1А ‭«Солнцепек» во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные силы России ликвидировали диверсионные группы украинской армии возле Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По позициям 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ нанесли удар из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Минобороны эту информацию не комментировало.

Как пишет источник, бойцы уничтоженной бригады базировались в поселке Двуречанское Харьковской области. По данным канала, они готовили диверсии против мирных жителей белгородского приграничья и совершали атаки FPV-дронами по Валуйскому и Волоконовскому районам. Сейчас российские войска продолжают наступление на этом направлении, чтобы создать зоны безопасности вдоль государственной границы.

Ранее в российских силовых структурах заявили об ухудшении положения ВСУ на Харьковском направлении, где российские войска значительно расширили зоны контроля рядом с Волчанском и границей. Источники уточнили, что сложившаяся ситуация вызывает озабоченность западных спонсоров Украины.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что украинские ДРГ стремятся создать панику среди мирного населения России. Кроме того, они пытаются найти скрытые цели для последующих атак. По словам Кнутова, перед масштабными наступлениями диверсанты заранее проникают в тыл, чтобы оценить оборонительные укрепления и определить слабые места.

ВСУ
ВС РФ
Солнцепек
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток спускалась на свидание по простыням и сорвалась со второго этажа
Медсестра увидела «смерть с косой» у постели тяжелобольного пациента
Гастроэнтеролог предупредил о вреде жвачки для зубов и желудка
Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
В Европе объяснили, почему Макрон превратился в зануду
Невролог рассказала, связаны ли перепады погоды с головными болями
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.