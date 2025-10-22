Тяжелая огнеметная система ТОС-1А ‭«Солнцепек» во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции

«Солнцепек» ударил по украинским диверсантам у Белгородчины SHOT: ВС России ликвидировали диверсантов ВСУ у Белгородской области

Вооруженные силы России ликвидировали диверсионные группы украинской армии возле Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По позициям 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ нанесли удар из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Минобороны эту информацию не комментировало.

Как пишет источник, бойцы уничтоженной бригады базировались в поселке Двуречанское Харьковской области. По данным канала, они готовили диверсии против мирных жителей белгородского приграничья и совершали атаки FPV-дронами по Валуйскому и Волоконовскому районам. Сейчас российские войска продолжают наступление на этом направлении, чтобы создать зоны безопасности вдоль государственной границы.

Ранее в российских силовых структурах заявили об ухудшении положения ВСУ на Харьковском направлении, где российские войска значительно расширили зоны контроля рядом с Волчанском и границей. Источники уточнили, что сложившаяся ситуация вызывает озабоченность западных спонсоров Украины.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что украинские ДРГ стремятся создать панику среди мирного населения России. Кроме того, они пытаются найти скрытые цели для последующих атак. По словам Кнутова, перед масштабными наступлениями диверсанты заранее проникают в тыл, чтобы оценить оборонительные укрепления и определить слабые места.