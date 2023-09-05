Солдат нацбата «Айдар» подорвался при установке фугаса под Артемовском Марочко заявил о случайном подрыве бойца «Айдара» при установке фугаса

Фото: МО Украины

Военнослужащий украинского нацбатальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) подорвался при установке фугаса в нескольких сотнях метров от российских позиций в районе населенного пункта Клещеевка, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в ходе закладки случайно сработал электродетонатор, солдат получил ранения, не совместимые с жизнью.

В районе населенного пункта Клещеевка украинский боевик с шевроном террористического подразделения «Айдар» самостоятельно попытался установить фугасный заряд <...>. Вероятнее всего, при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошел взрыв, — рассказал Марочко.

Как сообщалось ранее, подразделения 47-й бригады Вооруженных сил Украины несут тяжелые потери на Южном направлении. По данным британского издания The Times, военнослужащие этой бригады проходили обучение на территории Германии при поддержке инструкторов НАТО. Однако ни западная подготовка, ни иностранная военная техника не помогли ей прорвать российскую линию обороны. Застрявшая на минных полях техника, в том числе танки Leopard, уничтожается артиллерией.