Собянин не будет отменять ограничительные меры ещё несколько месяцев

https://static.news.ru/photo/d1c0b37c-d74c-11ea-8c38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введённые из-за коронавируса ограничения могут действовать в столице ещё несколько месяцев.

По его словам, нельзя забывать о защитных мерах. Их следует выполнять.

Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы, — рассказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции действует в Москве с 5 марта. С 29 марта по 9 июля были введены режим самоизоляции и пропускная система.

В настоящее время в городе возобновили работу торговые центры, предприятия в сфере услуг, рестораны, кафе, кинотеатры, театры, концертные и выставочные залы. Жители и гости столицы обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. В метро Москвы вновь стали штрафовать пассажиров без масок.

NEWS.ru писал, что в театрах, цирках, концертных и выставочных залах столицы у посетителей на входе будут измерять температуру. Если она будет выше 37 градусов или у человека будут обнаружены визуальные симптомы ОРВИ, то его не допустят внутрь помещения.

За прошедшие сутки в российской столице коронавирус был подтверждён у 687 человек. Среднее число заболевших в Москве за сутки на 45% меньше, чем в прошлом месяце.

Всего в России было выявлено 5204 новых случая коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 139 летальных исходов, полностью выздоровели 7555 человек. С начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 поставили 866 627 пациентам. В 14 490 случаях болезнь закончилась летальным исходом, выздоровело 669 026 человек.