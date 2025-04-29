Собака искусала лицо двухлетней девочке в Ленобласти В Старой Ладоге собака покусала лицо двухлетней девочке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На двухлетнюю девочку напала собака в Старой Ладоге Ленинградской области, сообщает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Животное, как уточняется, искусало ребенку лицо.

По данным издания, питомец принадлежал родителям пострадавшей. Они сами привезли дочь в больницу, специалисты диагностировали у девочки укушенные раны лица. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

Ранее в Борском районе Нижегородской области питбуль напал на четырехлетнего мальчика: женщина с племянником гуляли в селе Кантаурово, когда собака без намордника выскочила из автомобиля и прокусила руку ребенку. Владелец пытался разжать челюсти питбуля, но безуспешно. В результате мальчику пришлось оказывать первую помощь. Возбуждено уголовное дело, правоохранители проводят проверку.

Тем временем Прокуратура Ставропольского края начала проверку после нападения питбуля на 10-летнего мальчика. По данным следствия, зверь укусил ребенка в лицо и за голову. Школьника доставили в детскую краевую больницу. В настоящее время проверяется исполнение владельцами собаки требований законодательства об ответственном обращении с животными: они оставили животное без присмотра.