СК начал проверку информации об избиении полицейскими россиянина

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Житель Новосибирской области пожаловался на то, что пьяные полицейские ворвались к нему домой, запихнули в багажник, вывезли в лес и там избили. СК начал проверку инцидента.

Отмечается, что, по сведениям Lenta.ru, сотрудники полиции в селе Венгерово Новосибирской области применили к 27-летнему местному жителю, а также иным лицам, насилие, повлёкшее причинение вреда здоровью. Пострадавший написал об этом в соцсетях. По его словам, ночью, когда трое его детей спали дома, к нему пришли сотрудники Венгеровского РОВД в поисках некоего Мыльникова.

Обыскали мой дом, не нашли никого. Меня запихали в багажник, увезли в лес, с нами ещё 3-4 таких же избитых молодых людей. Попинали, поугарали, выпнули в деревне. Били всем подряд, били палкой, шваброй, уздой. Били считай всем отделом, я половину из них знаю лично, — цитирует его издание.

Он добавил, что в селе рассказали, как полицейские «брали водку» в магазине и после этого «совсем обнаглели». Он также задался вопросом, почему если закон для всех един, для полиции «он действует так, что они могут вести себя так, как хотят».

Как писал NEWS.ru, журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю, которому полицейский сломал руку на избирательном участке, разбили окна в машине и прокололи колёса.

Инцидент с Френкелем произошёл во время голосования по поправкам в Конституцию на петербургском избирательном участке № 2219. По словам журналиста, полицейский заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.