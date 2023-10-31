Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Нефтекамске

Фото: МЧС Башкортостан

Семь человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Нефтекамске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. По данным ведомства, инцидент произошел на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Все пострадавшие были доставлены в больницу, на место ДТП выехал резервный автобус.

Представители пресс-службы МЧС отметили, что школьный автобус столкнулся с автомобилем Lada Largus. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий. Они ехали на конкурс. Предполагается, что причиной происшествия стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. В больницу доставили троих детей из автобуса и четверых взрослых из Lada Largus, остальных детей врачи осмотрели на месте.

В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции отметили, что водитель легкового автомобиля мог не справиться с управлением из-за летней резины. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В минувший понедельник, 30 октября, в Бурятии произошло ДТП, в результате которого три человека попали в больницу. Пассажирский микроавтобус с паломниками попал в аварию, направляясь в сторону Лика Богини Янжимы — одной из самых известных буддийских святынь в регионе. Пострадавших доставили в поселок Усть-Баргузин.