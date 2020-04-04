Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области

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В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка. Клинического проявления болезни не наблюдается.

В Кизильском районе пять подтверждённых случаев коронавируса. В том числе у 56-летнего местного жителя, который вернулся из поездки в ОАЭ, а также у контактировавших с ним. Среди заболевших — 6-месячный ребёнок, — сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что заболевшие вернулись в регион из Великобритании, Италии, Германии, Польши, Таиланда, США, Аргентины и Испании. Самому взрослому из них 80 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, Ивановская областная больница закрылась на карантин, который продлится две недели, из-за положительных тестов на коронавирус у пациентов и медицинского персонала. Об этом журналистам 4 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства.