Семья с ребенком погибла при пожаре в Барнауле

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Фото с места происшествия

Двое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в восточной части Барнаула. Пожар возник в пристройке к административному зданию на улице Анатолия, где проживала семья, сообщает пресс-служба мэрии.

В 04:25 (00:25 мск) во время пожара в строении, расположенном по адресу ул. Анатолия, 106а, погибли три человека, в том числе ребенок. Причина произошедшего устанавливается, — говорится в сообщении.

Двухэтажный дом, в котором вспыхнул пожар, является пристройкой к деревянному зданию, в котором расположен Дом архитектора. Оно является историческим и было построено в начале ХХ века.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное происшествие по факту происшествия. Уточняется, что погибшим взрослым было по 48 лет, их дочери — 14 лет. В ходе расследования предстоит выяснить причины пожара и версии гибели людей.

Ранее сообщалось, что мужчина в маске ночью 12 ноября поджег автозаправку в Барнауле. Огонь повредил проводку. По предварительной информации, ущерб составил 1,2 млн рублей.