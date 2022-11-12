Поджог автозаправки в Барнауле сняли на видео

Фото: Соцсети

Мужчина в маске ночью 12 ноября поджег автозаправку в Барнауле, сообщает Mash Siberia. Пожар быстро потушили. На место происшествия приехала полиция и шесть машин МЧС. Момент поджога попал на видео.

На видеозаписи видно, как мужчина выливает горючую жидкость на АЗС, бросает туда подожженную спичку, а после скрывается с места преступления.

Огонь повредил проводку. По предварительной информации, ущерб составил 1,2 млн рублей.

В июле житель Челябинской области случайно поджег себя, машину и заправку, чиркнув зажигалкой на одной из АЗС в Еманжелинске.

Ранее девушка задула бензобак, загоревшийся на заправке в Новосибирске. Когда она открыла крышку, оттуда вырвалось пламя, но девушка просто задула его за несколько секунд. К моменту, когда из машины вышла пассажирка, огонь уже исчез.